 

Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир

14.02.2022, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя соответствующие решения Международного олимпийского комитета (МОК).

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Однако позже МОК сообщил, что принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если гражданка России Камила Валиева войдет в тройку призеров.

«МОК, который убрал награждение фигуристов, как в командном зачете, так и в предполагаемом индивидуальном, делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – считает Добровинский.

Он отмечает, что данное решение также несправедливо и по отношению к другим участникам соревнований. «Если есть факт того, что Камила допущена до одиночного катания, то почему ее попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения в том числе для спортсменов других стран, оказавшихся на этом же пьедестале?», – задается вопросом адвокат.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвала не рассказывать Валиевой о решении МОК не проводить церемонию награждения в случае, если она станет призером в женском одиночном катании, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление. Кроме того, она объяснила, что данное решение было принято с целью подстраховался от возможных претензий других стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / ByteDance отказалась продавать TikTok компании Microsoft

07.02 / Guardian – неизбежная трагедия — даже самые преданные сторонники Джонсона призывают его уйти в отставку

02.08 / Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

15.10 / В Офисе президента Украины не увидели предпосылок для отставки Тарана

16.06 / “Риторика схожа с ОПЗЖ”. Телеканал “1+1” ответил на бойкот “Европейской солидарности”

19.12 / Украина попросила у США предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot – СМИ

31.07 / Загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка» утвердили обвинение

07.11 / В Ираке беспилотники атаковали резиденцию премьера

10.11 / Госдеп уведомил Конгресс США о решении продать ОАЭ истребители F-35

19.08 / В Калифорнии выявлен больной чумой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика