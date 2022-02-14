Добровинский: МОК делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир

«Все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя соответствующие решения Международного олимпийского комитета (МОК).

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Однако позже МОК сообщил, что принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если гражданка России Камила Валиева войдет в тройку призеров.

«МОК, который убрал награждение фигуристов, как в командном зачете, так и в предполагаемом индивидуальном, делает так, чтобы Камилу Валиеву возненавидел весь мир. Ведь все хотят увидеть своих спортсменов на пьедестале, когда их награждают – это тот самый момент, ради которого борются на Олимпийских играх», – считает Добровинский.

Он отмечает, что данное решение также несправедливо и по отношению к другим участникам соревнований. «Если есть факт того, что Камила допущена до одиночного катания, то почему ее попадание на пьедестал грозит отсутствием церемонии награждения в том числе для спортсменов других стран, оказавшихся на этом же пьедестале?», – задается вопросом адвокат.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с газетой ВЗГЛЯД призвала не рассказывать Валиевой о решении МОК не проводить церемонию награждения в случае, если она станет призером в женском одиночном катании, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление. Кроме того, она объяснила, что данное решение было принято с целью подстраховался от возможных претензий других стран.