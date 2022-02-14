В мире: Как «российское вторжение» обратило Украину в бегство

Из Украины началось массовое бегство – и привело к нему вовсе не мифическое «вторжение России», а слова президента Соединенных Штатов. В первых рядах беглецов – самые богатые и наиболее облеченные властью жители этого государства. О ком именно идет речь, куда бегут украинские граждане и какие шутки на эту тему появились на Украине?

«Кто будет улетать последним, не забудьте погасить в «Борисполе» свет». Шутка из раздела дежурных, так смеялись на Украине еще в конце 1990-х, а затем во время любого из политических и экономических кризисов последних двадцати лет.

И вот когда дошло до дела, оказалось, что улетать-то особо не на чем: авиакомпании отменяют рейсы на Украину, лизингодатели требуют вывоза самолетов в другие страны, а страховщики заявляют, что больше не страхуют полеты над Украиной. Впрочем, те кто мог, выехать, конечно, успели.

Дипломаты и военные бегут первыми

Режим «паника» на Украине за последние несколько дней резко перешел в режим «исход». Если прежде о выезде дипломатов заявляли преимущественно англосаксы (Великобритания, США, Австралия), то за последние несколько дней эвакуировать своих дипломатов из Украины бросились едва ли не все.

Более того, США теперь перевозят и само посольство — во Львов. Аналогично поступили Австралия и Канада. Германия переносит туда консульство из Днепропетровска, к переводу посольства готов и Израиль. Иными словами, такими темпами вскоре из Львова придется куда-нибудь эвакуировать самих львовян, чтобы было где разместить дипломатов.

Причину долго искать не нужно. Чемоданные настроения усилило заявление президента США Джо Байдена о том, что «вторжение» РФ на Украину начнется 15 февраля (позднее дату сдвинули на 16-е). Прежде в американской администрации твердых дат старались не называть, поэтому какая-то определенность заметно усилила градус нервозности.

Пожалуй, даже более показательным стала эвакуация военных инструкторов (США, Великобритания, Канада). Данная мера подается как временная, хотя вывод «…иностранных вооруженных формирований… с территории Украины» — это один из пунктов Минских соглашений. И его выполнение (возможно) было расценено как своего рода отказ коллективного Запада от поддержки постмайданной Украины. Либо снижение ранга этой поддержки.

Олигархи подались зимовать в Европу

По крайней мере, 13 февраля Украину начала массово покидать деловая элита: в СМИ этой назвали «исходом бизнес-джетов». Всего за сутки из Киева вылетело более двух десятков частных самолетов.

В прессе и прежде циркулировали слухи о том, что большая часть бизнесменов из топ-100 украинского Forbes покинули страну: кто-то еще в январе, кто-то даже не возвращался с рождественских каникул. «В последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко). Также за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук», — перечисляет издание «Страна.ua». Выехали также бизнесмены Вадим Новинский и Александр Ярославский (8 и 9 места Forbes-Украина).

Улетали не только джеты, но и обычные рейсы. Правда, действия страховщиков тоже привнесли элемент паники, поэтому правительство Украины вынуждено было в воскресенье создать специальный фонд для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве страны. «Средства будут храниться на отдельном эскроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков», — говорится в заявлении Кабмина Украины. Без этого небо над Украиной могло бы фактически закрыться уже в понедельник.

«Все вылеты из страны совершаются в рамках новой президентской программы «Большая эвакуация», — отреагировало на ситуацию народное творчество.

«Слуга народа»: ни шагу назад

А вот с политической элитой Украины все интереснее. На выходных руководство партии «Слуга народа» издало специальный запрет депутатам фракции покидать Украину, а также требование к находящимся за рубежом вернуться в ближайшее время. В самой партии существование такого распоряжения опровергают. Впрочем, одно не исключает другого: приказ может быть негласным, а в пользу его существования говорят не связанные между собой источники.

Среди находящихся на территории Украины иностранцев единого настроения нет. Самые спокойные остаются в Киеве: «Мой план — пока что ничего не делать. Если будет реальное вторжение, нет плана Б, просто живу здесь. У меня есть машина и может быть, куда-то поедем. Мои друзья экспаты в основном волнуются, но никто не планирует покидать Украину или Киев. По крайней мере так поступают мои друзья голландцы», — рассказал Би-би-си IT-специалист из Нидерландов Бас Схойлинг.

Еще часть экспатов выбрала промежуточный вариант: вслед за работниками посольств они едут на 1-2 недели во Львов: пересидеть, осмотреться. Этот же вариант выбирают и обычные украинцы, которых по каким-то причинам не устраивает «вторжение» России.

Пережидают не только во Львове, но и в Европе, Турции: «Поехали на отдых с ребенком в Египет еще на Новый год. Хотели вернуться, но решили задержаться. Сейчас решаем вопрос с визой. Работаем дистанционно, вот и сидим в теплой стране», — цитирует издание «Вести» слова жительницы Киева.

На фоне всеобщего исхода в Киеве сильно уменьшились пробки, из-за чего городская администрация даже была вынуждена специально акцентировать: это не из-за «вторжения», а из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 и другими сезонными ОРВИ. К слову, в КГГА утверждают, что тоже разрабатывают планы эвакуации киевлян: «…в столице утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения».

Куда и как можно эвакуировать четырехмиллионный город — не уточняется. Видимо, пытаются показать, что Кличко без дела не сидит.

Что нам это дает в сухом остатке?

Во-первых, все украинские «друзья и партнеры» банально «слились» и воевать за нее не хотят. Посол Украины в ФРГ впал в совершенную истерику и требует выдать ему 12 тысяч противотанковых ракет.

Во-вторых, деньги любят тишину, как и их владельцы. Так что исход бизнес-джетов неудивителен. Из крупных бизнесменов на Украине остались разве что Порошенко и Коломойский. Причем последний — по нужде: ФБР ведет против него расследование и он без совсем уж крайней необходимости старается не покидать Украину.

Ну и, наконец – «душой я с вами, на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, здесь, в Цюрихе» — эту ленинскую цитату примерили на себя многие украинские «патриоты». Несмотря на ежедневные репортажи мировых СМИ о домохозяйках с винтовками. Выяснилось, что сбежать из страны желающих гораздо больше, чем защищать ее.

…16 февраля уже скоро, но показ сериала «Вторжение на Украину» будет продлен, работа над этим уже ведется: «…само "вторжение" в американских медиа пока не отменяют. Но уже начинают готовить зрителей к тому, что его может не произойти». Не переключайтесь.

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