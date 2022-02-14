Зеленский о выезде олигархов: Они вынесли свой приговор

Государство влиять на бизнес не может, олигархи свой приговор вынесли сами, сообщил на совместном брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выезд крупных бизнесменов из страны.

«Я считаю, большая проблема с этими олигархами. Государство на бизнес влиять не может и не будет. Они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну. Они все участники приватизации, государство им дало большой шанс», – информирует РИА «Новости», трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.

Кроме того, он призвал депутатов Рады, которые выехали за границу, вернуться на Украину.

«И я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов, они уже туда (за границу) кого-то из своих родных привезли, чтоб они (депутаты) все-таки вернулись в государство… считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», – сказал Зеленский.

При этом украинский президент не стал уточнять, депутаты каких партий покинули Украину.

Зеленский прокомментировал слухи о выезде из страны его родных, заявив, что его семья всегда с ним.

«С приятной части начну отвечать: моя семья всегда со мной. Всегда с Украиной. И это без пафоса. Я – президент, моя жена – не просто жена, она первая леди, и должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи. Это необязательно для всех остальных… но я считаю, принципиальная вещь. Очень важная для государства, для общества: поддерживать Украину, потому что ты украинец. Гражданин не тот, у кого паспорт, а тот, кто сегодня в Украине», – сказал Зеленский на брифинге.

Решение некоторых посольств переехать из Киева на Западную Украину украинский лидер назвал ошибкой. По его словам, «нет Западной Украины, есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-то произойдет, оно будет везде. Нельзя быть от эскалации и от проблем в пяти или шести часах (езды)».

Ранее СМИ сообщили, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами. До этого стало известно, что депутатам Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» рекомендовали не покидать территорию Украины. Также СМИ сообщили, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.