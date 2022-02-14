 

1+1 – олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры бегут с Украины

14.02.2022, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Только за воскресенье с территории Украины вылетели два десятка чартерных рейсов. Как передаёт «1+1», по информации СМИ, это олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры на частных самолётах бегут из страны на фоне слухов о возможной российской агрессии.

Два десятка чартерных рейсов менее чем за сутки. Олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры покидают Украину на частных самолётах. Об этом пишет издание «1+1».

По их информации, в воскресенье улетели борты олигарха Рината Ахметова, который сам, вероятно, покинул страну ещё две недели назад. Миллиардер Виктор Пинчук также улетел с Украины.

Среди улетевших рейсов был замечен также частный самолёт экс-министра инфраструктуры в правительстве Азарова Бориса Колесникова. Сам бизнесмен утверждает, что остался в Киеве, а самолёт был отправлен на техническое обслуживание. 

Среди тех, кто уже не на Украине, бизнесмен Вадим Столяр, пророссийский депутат Вадим Новинский и президент харьковского футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский, кортеж которого насмерть сбил человека. 

Дата выхода в эфир 14 февраля 2022 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Эксперт по кибербезопасности не советует копировать пароли в буфер обмена

14.08 / WE – «плохой коп» Макрон и «хороший коп» Меркель не допустят войны Турции с Грецией

26.12 / Пархоменко: “Вопрос жизни и смерти”, значит? Интересно, когда Песков это говорит, свою собственную смерть он тоже имеет в виду? А смерть Навки своей? А дочери Лизы?

24.11 / “Травит меня”. Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой

10.08 / Пандемия ударила по Великобритании сильнее, чем по любой другой ведущей экономике

01.12 / Rolling Stone: ФБР получает данные пользователей WhatsApp в реальном времени

11.02 / Ученые создали материал, вырабатывающий электрический ток во время ходьбы

27.06 / Нарушивший ПДД водитель «Ягуара» в Москве пытался откупиться за 300 тыс. рублей

26.09 / Times – «замечательная идея» — сестра Ким Чен Ына поддержала предложение поставить точку в Корейской войне

11.09 / В ФРГ заявили, что РФ имеет «все необходимое» для расследования по Навальному

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика