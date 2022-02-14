1+1 – олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры бегут с Украины

Только за воскресенье с территории Украины вылетели два десятка чартерных рейсов. Как передаёт «1+1», по информации СМИ, это олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры на частных самолётах бегут из страны на фоне слухов о возможной российской агрессии.

Два десятка чартерных рейсов менее чем за сутки. Олигархи, бизнесмены и депутаты-миллионеры покидают Украину на частных самолётах. Об этом пишет издание «1+1».

По их информации, в воскресенье улетели борты олигарха Рината Ахметова, который сам, вероятно, покинул страну ещё две недели назад. Миллиардер Виктор Пинчук также улетел с Украины.

Среди улетевших рейсов был замечен также частный самолёт экс-министра инфраструктуры в правительстве Азарова Бориса Колесникова. Сам бизнесмен утверждает, что остался в Киеве, а самолёт был отправлен на техническое обслуживание.

Среди тех, кто уже не на Украине, бизнесмен Вадим Столяр, пророссийский депутат Вадим Новинский и президент харьковского футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский, кортеж которого насмерть сбил человека.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2022 года.