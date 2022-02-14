 

CNN – американские власти готовятся отражать хакерские атаки «из России»

14.02.2022, 17:48, Новости дня
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Администрация Джо Байдена считает одним из главных «фронтов» в рамках нынешнего обострения в отношениях с Россией киберпространство: ряд ведомств федерального правительства США в пятницу провели совместное совещание, обсудив варианты ответа на рост кибератак со стороны «русскоговорящих хакеров», передаёт CNN. Как подчёркивается в материале канала, ранее Вашингтон уже призвал американские компании принять меры для защиты своих компьютерных сетей от посягательств киберпреступников.


AP

Разведывательные агентства и ведомства аппарата нацбезопасности США в минувшую пятницу провели видеосовещание, на котором обсуждались варианты ответа со стороны администрации президента Джо Байдена на возможные кибератаки из РФ на фоне украинского кризиса, пишет CNN со ссылкой на трёх чиновников, осведомлённых о мероприятии. 

Как пишет сайт телеканала, участники встречи, среди которых были представители президентской администрации, спецслужб, министерства внутренней безопасности и ряда других ведомств, главным образом говорили о способах наладить сотрудничество между органами власти и компаниями в ключевых секторах экономики для отражения потенциальных хакерских атак со стороны как киберпреступников-одиночек, так и хакеров, работающих на иностранные правительства.  

По словам двух источников CNN, среди вопросов, затронутых на совещании, фигурировал возможный рост числа атак на американские компании в исполнении «русскоговорящих группировок» с применением вирусов-вымогателей. Также обсуждалось, каким образом Вашингтон может оказать содействие украинским властям, которые в середине января столкнулись с целой серией кибератак, сообщили источники. 

Один из собеседников CNN уточнил, что, хотя украинская инфраструктура уже оказалась перед лицом «конкретной и реальной угрозы» посягательств в киберпространстве, перед американскими инфраструктурными объектами она пока не стоит. Цель администрации Байдена — сохранить бдительность на тот случай, если ситуация изменится, и обеспечить эффективное взаимодействие между федеральным правительством и компаниями, пострадавшими от масштабных взломов, говорится в материале канала. 

Как напоминает корреспондент CNN, американские чиновники ранее уже призвали компании страны готовиться к отражению хакерских атак со стороны России, и ФБР в настоящий момент инспектирует компьютерные сети различных предприятий на предмет уязвимостей. От атак с применением вирусов-вымогателей со стороны «русскоговорящих хакеров» за минувший год пострадал целый ряд ключевых американских инфраструктурных компаний, включая трубопровод Colonial Pipeline, который был выведен из строя на несколько дней.  

Власти РФ в прошлом не слишком охотно преследовали киберпреступников, находящихся на территории страны — при условии, что те не покушались на российские компании и ведомства, отмечается в материале CNN. Вместе с тем несколько недель назад — на фоне наращивания военного присутствия на границе с Украиной — Москва всё же инициировала аресты особо опасных хакеров: в частности, как сообщал американский Белый дом, в январе российская ФСБ задержала предполагаемого организатора кибератаки на Colonial Pipeline, подчёркивается в статье. 

Несмотря на то что источники CNN в администрации Байдена ранее отрицали, что между ростом напряжённости вокруг Украины и арестами хакеров в РФ существует какая-то связь, отдельные эксперты сообщили каналу, что Москва ведёт «хакерскую дипломатию» и что, задерживая киберпреступников, Кремль хочет дать США понять, что в случае введения жёстких экономических санкций в ответ на агрессию против Украины российские власти полностью свернут какое-либо сотрудничество в области борьбы с кибепреступностью. 

Между тем,состоявшееся в пятницу межведомственное совещание показало, что администрация Байдена считает киберпространство одним из ключевых фронтов в рамках украинского кризиса, полагает корреспондент CNN. 



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