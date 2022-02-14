Супруга принца Чарльза Камилла заболела коронавирусом через несколько дней после мужа

Вслед за супругом, принцем Чарльзом, которому диагностировали коронавирус пять дней назад, заболела и герцогиня Камилла. Об этом стало известно сегодня, ее тест на COVID-19 также дал положительный результат. Пресс-служба дворца сообщила, что герцогиня находится в самоизоляции и следует предписаниям врачей.

Ее Королевское Высочество герцогиня Корнуольская сдала положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции. Мы следуем правительственным предписаниям, – говорится в сообщении пресс-службы.

Теперь подданные и журналисты еще больше обеспокоены здоровье королевы Елизаветы, ведь и ее сын, который повторно заразился коронавирусом, и невестка совсем недавно контактировали с Ее Величеством. При этом уточняется, что и Чарльз, и Камилла были ревакцинированы. Последний укол вакцины Камилле, будущей королеве Великобритании, сделали в январе этого года. Представители Букингемского дворца продолжают хранить молчание относительно здоровья королевы.

Отметим, что последний раз перед карантином Чарльз и Камилла вместе выходили в свет в прошлый четверг. В тот вечер они посетили торжественный прием в Британском музее в честь British Asian Trust (Британско-Азиатского фонда), который Чарльз основал в 2007 году для борьбы с бедностью в Южной Азии.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз, 9 февраля 2022 года

Отметим, что принц Чарльз уже второй раз болеет коронавирусом. Первый раз Его Высочество получил положительный тест 25 марта 2020 года и перенес заболевание в легкой форме. На самоизоляции вместе с Камиллой в их резиденции Кларенс-Хаусе он провел всего 7 дней. А ровно год назад, в феврале 2021-го, супруги сделали первые прививки от коронавируса.

Принц Чарльз и королева Елизавета II, октябрь 2021 года