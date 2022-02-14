 

“Меня, видимо, попросят”. Эллерт рассказал, почему перестал писать для студии “Квартал 95”

14.02.2022, 17:38, Новости дня
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“Я полгода не хожу на работу в “Квартал”. Полгода назад я попросился в творческий отпуск. Мне с легкостью разрешили. Пока что я не пишу “Кварталу”, – заявил он.

Эллерт отметил, что его трудовая книга лежит в этой компании, но во время своего отпуска он не получает зарплату.

“Меня, видимо, попросят, если творческий отпуск затянется немного”, – признался он.

По словам юмориста, он принял решение о приостановлении сотрудничества, чтобы “вырваться из рамок”.

“Так я решил. В тот момент мне хотелось вырваться немножечко из неких рамок. В любом случае, “Квартал” делает некие рамки для авторов, которые там работают. Поэтому, на тот момент я захотел погулять”, – отметил он.

Эллерт признался, что зарабатывает во время отпускакак ведущий мероприятий и благодаря рекламе в социальных сетях. 

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Эллерт стал известен после победы в первом сезоне шоу “Холостячка” на СТБ в конце 2020 года.

Он стал избранником главной героини этого шоу, украинской актрисы Ксении Мишиной. Осенью стало известно, что пара рассталась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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