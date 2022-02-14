 

Губернатора Беглова назвали позором Баку после еще одной песни Шнурова

14.02.2022, 17:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню, посвященную губернатору Петербурга Александру Беглову. В этот раз музыкант упомянул место рождения градоначальника – Баку.

Представитель азербайджанского народа, увидевшие клип на песню, прокомментировали видео. По их словам, сейчас Беглов не имеет отношения к Азербайджану и столице страны Баку. Пользователи Сети заявили, что глава Северной столицы лишь позорит их общую родину, и смешного в этом мало.

«Играйте, да не заигрывайтесь. Азербайджан зря трогаете. Беглова за своего тут никто не считает уже давно», – написала под видео гражданка государства Амина Тагиева.

Напомним, ранее шоумен Шнуров обратился к проблемам Петербурга в песне «Пока так», где рассказал, как досаждают городу неубранный снег и мусор. После того, как его обвинили в «продажности», музыкант выступил с новой песней «Покаянная», издевательски признавшись Беглову в любви и «покаявшись» за то, что сам лично завалил город мусором, чтобы снять клип.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / В Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса, задержанные могут быть причастны к добровольческим батальонам

07.09 / Останки ливийского диктатора Каддафи передадут его племени для перезахоронения – СМИ

18.06 / Зеленский посетил церемонию прощания с Чапкисом. Видео

18.01 / Мали попросила Францию о пересмотре оборонных соглашений

31.12 / Гёрлскауты узнали, что пальмовое масло для их печенья добывали индонезийские дети

27.11 / Разумков ответил на вопрос о химии между Зеленским и Ермаком

15.11 / В Москве потушили пожар в «Доме нефтяников»

18.01 / Лавров переболел коронавирусом

30.04 / Путин уполномочил кабмин выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

01.02 / Верховная Рада поддержала законопроект нардепа Горенюка, который призван облегчить жизнь ОСМД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика