Губернатора Беглова назвали позором Баку после еще одной песни Шнурова

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню, посвященную губернатору Петербурга Александру Беглову. В этот раз музыкант упомянул место рождения градоначальника – Баку.

Представитель азербайджанского народа, увидевшие клип на песню, прокомментировали видео. По их словам, сейчас Беглов не имеет отношения к Азербайджану и столице страны Баку. Пользователи Сети заявили, что глава Северной столицы лишь позорит их общую родину, и смешного в этом мало.

«Играйте, да не заигрывайтесь. Азербайджан зря трогаете. Беглова за своего тут никто не считает уже давно», – написала под видео гражданка государства Амина Тагиева.

Напомним, ранее шоумен Шнуров обратился к проблемам Петербурга в песне «Пока так», где рассказал, как досаждают городу неубранный снег и мусор. После того, как его обвинили в «продажности», музыкант выступил с новой песней «Покаянная», издевательски признавшись Беглову в любви и «покаявшись» за то, что сам лично завалил город мусором, чтобы снять клип.