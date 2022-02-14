 

Глава SWIFT заявил об отключении сервиса на территории Украины из соображений безопасности

14.02.2022, 17:31, Разное
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Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT разместило на своём сайте экстренное заявление. В нем объявлены сроки временного отключения системы на территории Украины. SWIFT приостановит работу в стране 15 февраля. 

Руководство SWIFT делает это “в связи с угрозой российского нападения на территорию Украины и для обеспечения финансовой безопасности данного государства”, уточняется в пресс-релизе. 

По словам председателя SWIFT Явара Шаха, специалисты сервиса опасаются незаконного использования SWIFT страной-агрессором на захваченных территориях. В настоящий момент службы SWIFT на территории Украины приступили к уничтожению цифровых данных, представляющих финансовую тайну.

О возобновлении работы системы на территории Украины или нового государственного образования будет объявлено дополнительно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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