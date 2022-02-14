Американские кардиологи: связь между группой крови и заболеваниями найдена

Кардиологам из США удалось установить связь между группой крови и предрасположенностью к заболеваниям. Доктора выявили группу крови, носители которой легче переносят опасные заболевания.

Обладатели первой группы крови меньше остальных подвержены риску заболеть раком. Им не страшны проблемы с сердцем и другие опасные болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. А вот за желудком и кишечником таким людям лучше следить тщательнее, как и за состоянием кожи.

Вторая группа крови – самая уязвимая группа. Склонность к раковым опухолям, диабету, болезням сердечно-сосудистой системы, аллергиям и проблемы с печенью у таких людей выше, чем у остальных.

Людям с третьей группой крови нужно внимательно следить за уровнем сахара в крови. Эти люди больше других подвержены риску заболеть диабетом. Помимо этого они быстро устают и склонны к проблемам с дыханием.

Четвертая группа крови до минимума снижает риски заболеваний сердца, крови, тромбоза. А вот с инфекциями нужно быть аккуратнее, им обладатели этой группы подвержены больше других.