Лошадь и Монстрик были в шаге от вылета с шоу «Маска»

Артист, танцующий в костюме лошади под зажигательную французскую песню, не смог завоевать сердца зрителей. Румба – фламенко Gipsy Kings Baila me не впечатлила и едва не стала причиной вылета Лошади с первого выпуска загадочного шоу.

Первый выпуск – первые номинации на вылет. В компанию номинантов к Лошади присоединись Пончик, исполнивший хит певицы Кати Лель «Муси-Пуси, миленький мой», и Монстрик с народным хитом «Наш сосед».

Хит Эдиты Пьехи спас Пончика, зрители проголосовали за то, чтоб оставить его в шоу. Монстрик и Лошадь остались благодаря Филиппу Киркорову. Певец дал участникам второй шанс. В итоге шоу продолжится в полном составе, никто не вылетел.

Новый сезон «Маска» порадует зрителей необычными выборами песен. Только в этой передаче можно будет увидеть Павлина, зажигающего под песню Верки Сердючки, и Мухомора, поющего про подмосковных лещей.

Источник: politexpert.net