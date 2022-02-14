 

Лошадь и Монстрик были в шаге от вылета с шоу «Маска»

14.02.2022, 17:20, Разное
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Артист, танцующий в костюме лошади под зажигательную французскую песню, не смог завоевать сердца зрителей. Румба – фламенко Gipsy Kings Baila me не впечатлила и едва не стала причиной вылета Лошади с первого выпуска загадочного шоу.
Первый выпуск – первые номинации на вылет. В компанию номинантов к Лошади присоединись Пончик, исполнивший хит певицы Кати Лель «Муси-Пуси, миленький мой», и Монстрик с народным хитом «Наш сосед».

Хит Эдиты Пьехи спас Пончика, зрители проголосовали за то, чтоб оставить его в шоу. Монстрик и Лошадь остались благодаря Филиппу Киркорову. Певец дал участникам второй шанс. В итоге шоу продолжится в полном составе, никто не вылетел.

Новый сезон «Маска» порадует зрителей необычными выборами песен. Только в этой передаче можно будет увидеть Павлина, зажигающего под песню Верки Сердючки, и Мухомора, поющего про подмосковных лещей.

Источник: politexpert.net



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