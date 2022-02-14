Путин концептуально одобрил проекты ответа РФ по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров. «Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее Лавров на встрече с Путиным заявил, что шансы договориться с Западом по вопросу гарантий безопасности есть всегда, несмотря на отрицательный ответ на предложения России.

В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований РФ по безопасности.

В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и РФ – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.

Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.

В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.