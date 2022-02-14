Генерал Оглоблин получил реальный срок по делу о мошенничестве

В Московском гарнизонном военном суде вынесен приговор бывшему руководителю первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майору Александру Оглоблину по делу о хищении 1,6 млрд рублей.

«Суд постановил признать Оглоблина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей», – цитирует приговор ТАСС.

Оглоблина взяли под стражу в зале суда.

Напомним, Оглоблин проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В СК РФ предъявили официальное обвинение экс-главе ГУС Халилу Арсланову в мошенничестве. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома». В декабре 2019 года суд арестовал имущество Арсланова.

Отмечалось, что Оглоблин признал вину.