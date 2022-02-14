Сын главы Туркменистана выдвинут кандидатом на выборах президента

Девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана выдвинул вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего лидера государства Гурбангулы Бердымухамедова, кандидатом на пост президента Туркменистана на выборах, сообщили местные СМИ.

«Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», – передает РИА «Новости» сообщение.

Также отмечается, что участники съезда выслушали речь Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента Туркменистана.

В соответствии с решением Центризбиркома Туркмении, в стране с понедельника стартовал первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента страны – выдвижение кандидатов. Сами выборы пройдут 12 марта.

Президентом Туркмении может быть избран житель страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

В соответствии с Избирательным кодексом Туркмении, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен заместителем главы МИД Туркменистана. Тогда же он был переизбран в меджлис (парламент) Туркменистана. В январе 2019 года Сердар Бердымухамедов был освобожден от должности заместителя главы МИД Туркменистана и назначен заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области). В июне 2019 года он был освобожден от обязанностей заместителя хякима и назначен хякимом этого велаята. С февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. С февраля 2021 года работает в должности вице-премьера.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о намерении «обсудить непростое решение о себе, к которому пришел», и необходимости на новом этапе развития страны дать молодым руководителям дорогу к государственному управлению.