 

Сын главы Туркменистана выдвинут кандидатом на выборах президента

14.02.2022, 17:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана выдвинул вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего лидера государства Гурбангулы Бердымухамедова, кандидатом на пост президента Туркменистана на выборах, сообщили местные СМИ.

«Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова», – передает РИА «Новости» сообщение.

Также отмечается, что участники съезда выслушали речь Бердымухамедова и поддержали его кандидатуру на пост президента Туркменистана.

В соответствии с решением Центризбиркома Туркмении, в стране с понедельника стартовал первый этап избирательной кампании по досрочным выборам президента страны – выдвижение кандидатов. Сами выборы пройдут 12 марта.

Президентом Туркмении может быть избран житель страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране. Президент Туркменистана избирается непосредственно народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

В соответствии с Избирательным кодексом Туркмении, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен заместителем главы МИД Туркменистана. Тогда же он был переизбран в меджлис (парламент) Туркменистана. В январе 2019 года Сердар Бердымухамедов был освобожден от должности заместителя главы МИД Туркменистана и назначен заместителем хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области). В июне 2019 года он был освобожден от обязанностей заместителя хякима и назначен хякимом этого велаята. С февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. С февраля 2021 года работает в должности вице-премьера.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о намерении «обсудить непростое решение о себе, к которому пришел», и необходимости на новом этапе развития страны дать молодым руководителям дорогу к государственному управлению.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Венедиктова рассказала, сколько в Украине осталось прокуроров после переаттестации

13.10 / Анонсирован визит вице-премьера Оверчука в США

26.07 / Соблюдение перемирия на Донбассе будет первым шагом к миру – Кравчук

30.11 / Суд оправдал нардепа Юрченко по делу о ДТП во Львове

14.11 / Newsweek – «осторожная надежда» — в Иране избрание Байдена встретили радостно, но без чрезмерного оптимизма

24.11 / В расследуемых Украиной военных преступлениях фигурирует почти 9,5 тыс. человек – Мамедов

08.08 / Украина подняла МиГ-29 на перехват летевшего в Румынию «кукурузника»

15.04 / Ученые повысили эффективность солнечных панелей при помощи муравьиной кислоты

17.12 / США планируют ответить на “гарантии безопасности”, предложенные РФ, на следующей неделе – СМИ

08.01 / В Украину вернулись четверо моряков, осужденных в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика