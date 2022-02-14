 

США предоставят Украине макрофинансовую помощь – Кулеба

14.02.2022, 16:55, Новости дня
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“Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии”, – написал Кулеба.

Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

Согласно документу, пакет включал бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, “которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии”. Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октября, третья – 22 октября, в ней была в числе прочего партия Javelin с боеприпасами. Заключительная партия из этого пакета помощи поступила в страну 10 декабря.

27 декабря стало известно, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год, в котором предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.

Первая партия военной помощи из нового пакета от США на $200 млн, которая включает летальное оружие, поступила в Украину 22 января. Вечером 11 февраля министр обороны Украины Алексей Резников писал, что общий вес военной помощи от США, доставленной в этом году, достигает 1300 тонн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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