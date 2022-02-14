 

Колумбийский картель Энвигадо попал в российский список недобросовестных поставщиков

14.02.2022, 16:31, Разное
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве внесло в реестр недобросовестных поставщиков картель Энвигадо.

В течение двух лет он не сможет участвовать в конкурсах на государственные закупки товаров и услуг.

На сайте Единой информационной системы «Закупки» в качестве причины дисквалификации поставщика значится «неисполнение договора о поставках иных товаров для нужд МИД Российской Федерации». Какие именно товары не поставил Энвигадо Министерству иностранных дел, не уточняется, есть только дата заключения договора – 1 декабря 2016 года. Не указана также и сумма контракта. Зато в реестре имеется точный адрес поставщика – Calle 40g Sur, Envigado, Columbia.

Колумбийский картель попал в список недобросовестных поставщиков– Мы были удивлены, получив от нашего посольства в Москве эту информацию. По нашим данным, по этому адресу находится завод по производству моющих средств. Мы, конечно, проверим эти сведения, чтобы актуализировать наши справочники, – заявила руководитель Управления по борьбе с наркотиками США Энн Милгрэм.

В качестве директора «Oficina de Envigado» в ЕИС «Закупки» указан синьор Максимилиано Бонилья. Он считался погибшим с 2012 года, когда полиция арестовала его партнёра Эрика Варгаса, однако никаких подтверждений смерти Бонильи за 10 лет получено не было. Эксперты полагают, что наибольшую выгоду от дисквалификации столь крупного поставщика получат колумбийский картель Лос-Растрохос и мексиканский Лос-Сантос. Именно к ним перейдут российские заказы.

МИД России утверждает, что текущее обострение внешнеполитической обстановки не связано с перебоями в поставках иных товаров из Колумбии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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