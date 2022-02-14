 

Россия обвинила Польшу в «торпедировании» «Северного потока – 2»

14.02.2022, 16:28, Новости дня
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Польские власти не прекращают предпринимать попытки торпедировать проект «Северный поток – 2» и препятствуют его сертификации, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«На фоне развивающегося в Евросоюзе энергокризиса Варшава обвиняет Газпром в «манипуляциях» ценами на европейском газовом рынке, а также добивается от Еврокомиссии запуска антимонопольного разбирательства в отношении российского концерна», – указано на сайте ведомства.

В ведомстве также добавили, что в условиях нагнетания Варшавой враждебности к РФ невозможно выстраивание конструктивных отношений с Польшей.

«Искусственно нагнетаемая польскими властями, в том числе усилиями СМИ, атмосфера враждебности к России, постоянные рассуждения о «российской угрозе», наращивание на наших границах собственного и натовского военных потенциалов – это не та атмосфера, в которой возможно выстраивание конструктивных взаимоотношений», – заявили в МИД. 

Ранее польский журналист Анджей Кублик заявил, что Газпром может получить монопольное право на использование «Северного потока – 2», если в Европу придут морозы, Москва попытается «использовать» такой кризис на европейском рынке.



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