Россия обвинила Польшу в «торпедировании» «Северного потока – 2»

Польские власти не прекращают предпринимать попытки торпедировать проект «Северный поток – 2» и препятствуют его сертификации, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«На фоне развивающегося в Евросоюзе энергокризиса Варшава обвиняет Газпром в «манипуляциях» ценами на европейском газовом рынке, а также добивается от Еврокомиссии запуска антимонопольного разбирательства в отношении российского концерна», – указано на сайте ведомства.

В ведомстве также добавили, что в условиях нагнетания Варшавой враждебности к РФ невозможно выстраивание конструктивных отношений с Польшей.

«Искусственно нагнетаемая польскими властями, в том числе усилиями СМИ, атмосфера враждебности к России, постоянные рассуждения о «российской угрозе», наращивание на наших границах собственного и натовского военных потенциалов – это не та атмосфера, в которой возможно выстраивание конструктивных взаимоотношений», – заявили в МИД.

Ранее польский журналист Анджей Кублик заявил, что Газпром может получить монопольное право на использование «Северного потока – 2», если в Европу придут морозы, Москва попытается «использовать» такой кризис на европейском рынке.