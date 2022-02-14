 

Журова: Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это еще и продолжается

14.02.2022, 16:28, Новости дня
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Отменив церемонии награждения в случае попадания Камилы Валиевой на пьедестал, МОК подстраховался от возможных претензий других стран. Но до нашей фигуристки информацию об этом решении лучше пока не доводить, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Исполнительный комитет МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Более того, церемонию награждения по итогам женского одиночного катания также не станут проводить в случае, если гражданка России Камила Валиева войдет в тройку призеров.

«Это кому-то покажется логичным, потому что разбирательство до конца еще не проведено. Есть решение, которое сегодня было озвучено: по всем правилам Камила имеет право участвовать в соревнованиях, потому что вина ее не доказана. При этом если в дальнейшем будет доказана ее вина, то придется медаль отдавать», – говорит Журова.

Чтобы не «отбирать» в случае чего медаль, впервые в истории Олимпийских игр олимпийскими чемпионами и призерами люди будут условно (до окончания расследования), продолжает собеседница. Сделано это, по ее мнению, для того, чтобы предостеречь претензии и всевозможные петиции, которые могут предъявить МОК другие страны – участницы соревнований.

«С другой стороны, такое резкое решение отразится на наших участницах. Ведь не только Камила, но и все другие девочки – призеры пока условные. Причем это давит только на наших спортсменок – другие будут понимать и радоваться, что в случае чего им достанется медаль. И лично я бы никому из троих наших девочек эту информацию сейчас не доносила, чтобы они спокойно выступали эти два дня и не знали, что принято такое решение», – рекомендует депутат.

Она подчеркивает, что выступать на Олимпийских играх, понимая, что ты чемпион условный, очень тяжело, поскольку такие новости оказывают на спортсмена огромное давление.

«Мало того, что над Камилой эти пять дней издевались, так это все еще и продолжается. Только она обрадуется, что ее допустили, а значит, практически не видят ее вины, а тут новое решение через несколько часов. Весь мир сейчас будет сопереживать ей, ведь фигуристке всего 15 лет. Взрослые люди понимают, что это ребенок. Я надеюсь, что тренерский штаб Камиле ограничит возможности доступа к информации, постарается создать ей все-таки позитивную обстановку перед выступлением. И важно будет надеть на нее наушники после короткой программы, чтобы она не слышала возгласы журналистов, особенно иностранных», – считает Журова.

Ранее специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде учитывая ее статус «защищенной персоны» и особого подхода к ним. Президент Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Александр Горшков назвал такое решение торжеством здравого смысла и справедливости.



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