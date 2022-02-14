90 минут спорта после вакцинации увеличивают количество антител — ученые



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Люди давно изучают влияние физической активности на здоровье и иммунитет человека. Так, ученые выяснили, что спортивные занятия в течение жизни здорово снижают риски неинфекционных заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и другие. А также уменьшают риск заражения многими вирусными и бактериальными инфекциями.

А недавно американские исследователи из Университета штата Айова обнаружили, что 90 минут не самых интенсивных упражнений сразу после вакцинации против COVID-19 или гриппа могут усилить иммунный ответ организма.

Участники исследования, которые катались на велосипеде, велотренажере или ходили быстрым шагом на свежем воздухе в течение полутора часов после прививки, в последующие четыре недели вырабатывали больше антител, чем люди, которые сидели после укола или вели себя обычно, то есть не очень активно.

Почти половина участников имели ожирение или избыточный вес. В течение полутора часов упражнений они старались поддерживать темп, чтобы пульс был на уровне 120–140 ударов в минуту.

При этом ученые заметили, что более короткая тренировка, около 45 минут, никак не влияла на выброс антител. В следующих работах эксперты оценят влияние 60-минутной тренировки на иммунитет после прививки.

«Наши предварительные результаты впервые демонстрируют, что определенная физическая активность может усилить реакцию организма на антитела к вакцине Pfizer-BioNtech COVID-19 и двум вакцинам против гриппа», — пояснила автор исследования Мариан Кохут.

Почему же физические упражнения улучшают иммунный ответ после прививки? Ученые утверждают, что тренировки увеличивают поток крови и лимфы, а это способствует циркуляции иммунных клеток и выработке антител.

Как работает иммунная система человека, читайте в спецпроекте МедПортала — «100 вопросов про иммунитет».

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Исследователи дополнительно провели эксперимент на мышах. Он также подтвердил, что во время физических упражнений в организме вырабатывается тип белка, например, альфа-интерферон, способствующий выработке вирусоспецифических антител и Т-клеток, то есть лимфоцитов, которые обеспечивают распознавание и уничтожение чужеродных клеток.

«Когда мы тренируемся, происходит так много изменений — метаболических, биохимических, нейроэндокринных, сердечно-сосудистых, что требуется гораздо больше исследований, чтобы ответить на все вопросы», — подчеркнула Кохут.