Володин: Дума рассмотрит вопрос о признании ДНР и ЛНР 15 февраля

Депутаты обсудят постановления на альтернативной основе. Володин объяснил разницу между двумя документами.

Первый предполагает, что после принятия его незамедлительно направят президенту. В случае одобрения второго его направят в МИД и другие правительственные структуры для изучения и отзывов, после этого Дума вернется к рассмотрению.

“Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов. Вопрос исключительно важный и ответственный”, – написал Володин.

Спикер обвинил США в нагнетении напряженности, поставках оружия Украине. Киев, в свою очередь, продолжает уклоняться от соблюдения Минских соглашений, констатировал политик.

“Все это несет угрозы и риски для жизни наших граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР”, – подчеркнул Володин.

Проект постановления о признании ДНР и ЛНР внесен на рассмотрение Госдумы 19 января.