Звезда фильма “День рождения Буржуя” Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ

В спецприемнике Николаев заявил, что его из-за конфликта облил кипятком другой задержанный, в результате чего актер получил ожоги лица и тела. После этого Николаев написал заявление, а затем “стал вести себя неадекватно”, отмечается в публикации.

Правоохранители вызвали бригаду скорой и психиатрической помощи, которая госпитализировала актера в психиатрическую клинику.

Telegram-канала “112” со ссылкой на собственные источники информации пишет, что у актера диагностировали биполярное расстройство, а медики не обнаружили на его теле следов ожогов.

Контекст:

Валерий Николаев получил известность благодаря главной роли в российском сериале “День рождения Буржуя” (2000).

—