 

Звезда фильма “День рождения Буржуя” Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ

14.02.2022, 16:10, Новости дня
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В спецприемнике Николаев заявил, что его из-за конфликта облил кипятком другой задержанный, в результате чего актер получил ожоги лица и тела. После этого Николаев написал заявление, а затем “стал вести себя неадекватно”, отмечается в публикации. 

Правоохранители вызвали бригаду скорой и психиатрической помощи, которая госпитализировала актера в психиатрическую клинику.

Telegram-канала “112” со ссылкой на собственные источники информации пишет, что у актера диагностировали биполярное расстройство, а медики не обнаружили на его теле следов ожогов.

Контекст:

Валерий Николаев  получил известность благодаря главной роли в российском сериале “День рождения Буржуя” (2000).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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