 

Украинские вокзалы и поезда 14 февраля “заговорили” голосами Жадана и Любки

14.02.2022, 16:10, Новости дня
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Каждый рейс “Интерсити+” и региональных экспрессов в течение дня начинается со стихов, которые начитали поэты.

“Поэтическое начало путешествий гарантировано также на 28 крупнейших вокзалах страны. Кроме того, в рамках акции “поэтическое путешествие” пассажиры “Укрзалізниці” в течение дня будут получать поэтические валентинки на случайных рейсах”, – отметили в релизе.

В пресс-службе “Укрзалізниці” добавили, что поезда соединят влюбленных по всей стране 159 рейсами.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании за год выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”, но этого мало. “Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство “Укрзалізниці”. Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низшего. Потому что это отдельная история”, – резюмировал президент, добавив, что “Укрзалізниці” необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

В 2021 году предприятие получило более 457,5 млн грн чистой прибыли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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