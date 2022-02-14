Свитолина сохранила 15-ю строчку в рейтинге WTA, шесть украинок из топ-200 улучшили позиции
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Всего в топ-200 рейтинга WTA входят восемь украинок.
Ухудшила позиции только Леся Цуренко, она опустилась на 10 строчек и теперь занимает 121-е место.
Другие шесть украинок свои позиции улучшили:
Марта Костюк – 49-е место (плюс две позиции);
Ангелина Калинина – 50-е место (плюс три);
Катерина Байдль (ранее – Козлова) – 135-е место (плюс четыре);
Дарья Снигур – 137-е место (плюс три);
Даяна Ястремская – 146-е место (плюс три);
Катарина Завацкая – 192-е место (плюс четыре).
Скриншот: wtatennis.com
Лучшими теннисистками мира являются Эшли Барти из Австралии (первая), Арина Соболенко из Беларуси (вторая) и Барбора Крейчикова из Чехии (третья).
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