Сильная и независимая – Личное мнение

На днях было время, я составила список публичных личностей Инстаграма. Ну, из тех, которые ещё более-менее на плаву.

Одна стала продавщицей вазелина, обретя популярность, как жена исполнителя. Другая — снимается, спасибо мужу, в кино. Третья — живёт за счёт алиментов.



Фото: Соцсети

И так — про кругу. Я сидела и силилась вспомнить хоть одну, кто обрела популярность сама.

Может, меня память подводит?

Поймите правильно, в помощи мужа нет ничего плохого. Ну, молодец, раз помог раскрутить Инстаграм. Но вот, что обидно — неужели мы, женщины, только и способны, что быть женой мужа?

Не верю в это. Не хочу верить, потому что сама не такая.

Когда ты сама по себе личность, тебе не страшны разводы. Ты твёрдо стоишь на ногах, а твои отношения — про любовь, а не про финансовую зависимость от него. И тогда сами отношения ярче, жизнь — светлее. Ты точно знаешь, что с мужем, что без него — не пропадёшь.

И я свято верю, что вот это — не только достижимо, но и нормально. Мы можем зарабатывать не меньше, способны делать это сами и без поддержки мужа.

Ну, например, я хорошо знаю Лану Нагорную — сама по себе клёвая девка, с отличным чувством юмора, весёлая и заводная. Так помимо этого ещё и успешный трейдер. Зарабатывает на рынке инвестиций по миллиону долларов в год и живёт, как ей нравится.

На Мальте живёт. И муж, и дети. Всем сделала свой инвест-портфель, да и тайны из своих знаний не делает.

Я уже рассказывала, как Лана начала инвестировать с институтской стипендии, а сейчас уже может позволить себе жизнь, которая не привязана к офису, дорожным пробкам и нормированному рабочему дню с отпуском, когда хочет начальник.

Это не сказка. Так бывает и в жизни, когда человек ставит цель, находит своё дело и погружается в него с головой. Тогда всё задуманное выходит. Убедитесь сами!

Да и любая из вас может ведь тоже заняться тем же. У Ланы есть свои курсы по инвестированию. Есть курс и для совсем новичков, на котором она простым и понятным языком учит вещам, в которых, кажется, никогда не выйдет разобраться самостоятельно. Базовый курс по инвестированию — это продуманная программа погружения в тему фондового рынка, где даётся только самая нужная теория и много действительно полезной практики.

Почему бы не получить знания, которые могут изменить вашу жизнь?

Курс длится 4 недели, из них 2 — это практика под онлайн-присмотром кураторов. Это значит, что вы вместе с кураторами научитесь входить в сделки, узнаете, как в приложении ставить стопы, чтобы не уйти в минус, на какие кнопки нажимать, чтобы купить и продать акции и многое-многое другое. То есть, вы узнаете всё, что нужно для того, чтобы самим работать на бирже.

По окончанию курса у вас будет не только понимание, как попасть на биржу, как выбрать брокера и купить акции, а окажется в наличии свой свой собственный инвестиционный портфель, который создаст вам подушку безопасности, позволит регулярно получать дивиденды и значительно вырастет через некоторое время.

Каковы особенности курса?

– онлайн-формат обучения (видео-уроки на удобной платформе по 20-30 минут);

– закрытые чаты Telegram для любых вопросов кураторам во время обучения;

– очень много практики, после которой вы легко сможете самостоятельно анализировать информацию и принимать решения;

– практические прямые эфиры, на которых разбираются все появившиеся вопросы, составляются графики и говорится, что на рынке сейчас актуально и на что следует обратить внимание.

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А насколько вы финансово самодостаточны и независимы?

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