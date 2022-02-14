 

Скандалы: Кокаиновые плантации спасли экономику Колумбии

14.02.2022, 15:56, Разное
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ВВП латиноамериканской страны вырос рекордно за 100 лет после лучшего в истории урожая коки

Экономика Колумбии переживает ренессанс, которого не видела с начала XX века. ВВП страны, согласно оценке министерства финансов, по итогам 2021 года вырос на 9,7%, перекрыв в полтора раза провал пандемии-2020. В 2022 году власти ожидают продолжения бума с ростом на 5% в год, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальный прогноз.

Темпы экономического роста в Колумбии достигли максимума за последние 100 лет, заявил глава Минфина Хосе Мануэль Рестрепо.

В 2020 году в Колумбии, по оценкам Управления по наркотикам и преступности ООН, был установлен рекорд производства кокаина — 1,228 тонны. Объемы выросли на 8% год к году и превысили показатели 1980х, когда в стране орудовал наркокартель Меделлин.

Хотя посевные площади под коку сжались в 7 из 8 регионов страны, а в целом по Колумбии поля кокаиновых кустов сократились на 8%, до 143 тысяч гектаров, уровень урожайности оказался на 18% выше прошлогоднего и достиг 7,9 кг с гектара.

Президент Иван Дуке при инаугурации в 2018 году обещал вдвое уменьшить площадь кокаиновых плантаций, превышавших 200 тысяч гектаров в середине 2010х. Тем не менее, Колумбия остается крупнейшим производителем кокаина в мире, опережая соседние Перу и Боливию.



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