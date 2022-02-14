Путин обсудил с Лавровым ответы Запада по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о требовании Москвы, чтобы ее предложения по гарантиям безопасности рассматривались комплексно.

«25 января нам прислали ответы: ответ Соединенных Штатов и ответ Североатлантического альянса. Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межведомственном формате. Ответ США прежде всего нас интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере», – передает слова Лаврова ТАСС.

«Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт РФ – НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может», – добавил министр.

Путин в свою очередь назвал расширение НАТО на Восток «бесконечным и очень опасным». Он попросил Лаврова представить соображения по ответам США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности.

В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований РФ по безопасности.

В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и РФ – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.

Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.

В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.