 

Стрелявшего из рогатки по окнам офиса Зеленского задержали

14.02.2022, 15:42, Новости дня
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В Киеве задержали мужчину, которого подозревают, что он стрелял металлическими шариками по окнам офиса президента страны Владимира Зеленского, сообщили в нацполиции города.

«Сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, стрелявшего металлическими шариками из рогатки по окнам офиса президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания», – цитирует сообщение полиции ТАСС.

Там пояснили, что подозреваемого доставили в районный отдел полиции, будут установлены мотивы поступка.

В январе здание администрации украинского президента проверили саперы после сообщения о минировании.



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