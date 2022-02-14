Стрелявшего из рогатки по окнам офиса Зеленского задержали
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В Киеве задержали мужчину, которого подозревают, что он стрелял металлическими шариками по окнам офиса президента страны Владимира Зеленского, сообщили в нацполиции города.
«Сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, стрелявшего металлическими шариками из рогатки по окнам офиса президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания», – цитирует сообщение полиции ТАСС.
Там пояснили, что подозреваемого доставили в районный отдел полиции, будут установлены мотивы поступка.
В январе здание администрации украинского президента проверили саперы после сообщения о минировании.
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