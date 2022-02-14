 

В МИД назвали отношения РФ и Польши неудовлетворительными

14.02.2022, 15:42, Новости дня
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Отношения РФ и Польши находятся в неудовлетворительном состоянии, заявили в Министерстве иностранных дел накануне встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Збигнева Рау.

«Российско-польские отношения находятся в неудовлетворительном состоянии. По инициативе Варшавы с 2014 года заморожен политический диалог, свернута работа основных механизмов двустороннего сотрудничества. Последняя полноформатная встреча министров иностранных дел двух стран состоялась в 2013 году, после этого были лишь краткие контакты на полях крупных международных мероприятий», – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Предыдущая встреча Лаврова и Рау состоялась в Нью-Йорке в сентябре 2021 года на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.



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