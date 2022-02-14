 

Бывшие: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и Алекс Родригес были замечены на Суперкубке

14.02.2022, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера неподалеку от Лос-Анджелеса – в городе Инглвуд – прошел финальный матч Национальной футбольной лиги. Пока на арене SoFi Stadium за Суперкубок сражались лучшие команды, внимание журналистов и папарацци было обращено на трибуны, точнее, на VIP-ложу. Там собрался весь свет американского шоубизнеса, в том числе за игрой следила самая обсуждаемая пара года – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. 

Влюбленные увлеченно смотрели матч, а во время перерыва между таймами зажигали под выступление Снуп Догга, 50 Cent и других приглашенных артистов. Сама Джей Ло была на их месте два года назад – тогда, напомним, она вместе с Шакирой взорвала стадион и их 15-минутное выступление заслуженно вошло в список лучших за всю историю Суперкубка. На матч 53-летняя певица пришла в белой рубашке с короткими рукавами-фонариками и серых джинсах с высокой талией, дополнив образ массивными серьгами и другими украшениями, а также солнцезащитными очками на пол-лица. 49-летний актер же был в темно-синих рубашке и брюках.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

И все бы ничего, но в сети обсуждают не столько их романтичное свидание, сколько присутствие в непосредственной близости от них бывшего жениха Дженнифер Лопес. Алекс Родригес выложил в свой Instagram селфи на фоне переполненного стадиона и декораций, установленных специально для выступления в перерыве. Американский бейсболист не мог пропустить эту игру, но, похоже, пришел он на нее в одиночестве.

Под публикацией спортсмена скопилось несколько десятков комментариев, в которых спрашивают его только об одном – встретился ли он там с Беннифер (то есть Беном и Дженнифер). Алекс все эти вопросы игнорирует.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес знакомы с 2005 года, но близко общаться начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес. Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью. Родригес сделал предложение Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Но дальше все пошло по другому маршруту. Сначала они планировали церемонию на лето 2019-го, но потом приняли решение отложить свадьбу на год – у певицы как раз должны были закончиться крупные проекты, в том числе выступление на “Суперкубке”. Однако 2020-й разрушил много планов, и в итоге они отменили торжество, которое должно было пройти в Италии, а потом сделали это еще раз. 

В интервью американскому Elle в январе 2021 года Лопес и вовсе заявила, что им с Алексом перехотелось что-то планировать и находиться в состоянии ожидания, так что о свадьбе они на время просто забыли. А уже в середине апреля жених и невеста официально расторгли помолвку и расстались.

Алекс Родригес

 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Дерутся наши депутаты порой с плачевным результатом

23.11 / Помогут выглядеть стильно и круто: новые тенденции стрижек на 2022 год, трендовые варианты и советы по выбору

24.05 / СМИ: собаки могут с высокой точностью обнаруживать SARS-CoV-2 по запаху пота

05.07 / На «Иннопроме» подписано соглашение о ремонте детского сада в селе Арамашево

29.05 / Пришла пора зарядиться позитивом! Подборка зажигательного юмора

25.01 / Кристен Стюарт рассказала о подготовке к свадьбе со своей невестой: “Я не умею планировать”

14.06 / Экономим на мелочах. Как хранить косметику, чтобы был порядок

04.11 / Все нормально — падаем

01.02 / Мнение: Пентагон проведет биологические эксперименты на людях в Болгарии

26.02 / Китайские эксперты восхищены российской подлодкой «Белгород» с уникальной ракетой «Посейдон»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика