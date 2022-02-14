Бывшие: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и Алекс Родригес были замечены на Суперкубке

Вчера неподалеку от Лос-Анджелеса – в городе Инглвуд – прошел финальный матч Национальной футбольной лиги. Пока на арене SoFi Stadium за Суперкубок сражались лучшие команды, внимание журналистов и папарацци было обращено на трибуны, точнее, на VIP-ложу. Там собрался весь свет американского шоубизнеса, в том числе за игрой следила самая обсуждаемая пара года – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

Влюбленные увлеченно смотрели матч, а во время перерыва между таймами зажигали под выступление Снуп Догга, 50 Cent и других приглашенных артистов. Сама Джей Ло была на их месте два года назад – тогда, напомним, она вместе с Шакирой взорвала стадион и их 15-минутное выступление заслуженно вошло в список лучших за всю историю Суперкубка. На матч 53-летняя певица пришла в белой рубашке с короткими рукавами-фонариками и серых джинсах с высокой талией, дополнив образ массивными серьгами и другими украшениями, а также солнцезащитными очками на пол-лица. 49-летний актер же был в темно-синих рубашке и брюках.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

И все бы ничего, но в сети обсуждают не столько их романтичное свидание, сколько присутствие в непосредственной близости от них бывшего жениха Дженнифер Лопес. Алекс Родригес выложил в свой Instagram селфи на фоне переполненного стадиона и декораций, установленных специально для выступления в перерыве. Американский бейсболист не мог пропустить эту игру, но, похоже, пришел он на нее в одиночестве.

Под публикацией спортсмена скопилось несколько десятков комментариев, в которых спрашивают его только об одном – встретился ли он там с Беннифер (то есть Беном и Дженнифер). Алекс все эти вопросы игнорирует.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес знакомы с 2005 года, но близко общаться начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес. Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью. Родригес сделал предложение Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Но дальше все пошло по другому маршруту. Сначала они планировали церемонию на лето 2019-го, но потом приняли решение отложить свадьбу на год – у певицы как раз должны были закончиться крупные проекты, в том числе выступление на “Суперкубке”. Однако 2020-й разрушил много планов, и в итоге они отменили торжество, которое должно было пройти в Италии, а потом сделали это еще раз.

В интервью американскому Elle в январе 2021 года Лопес и вовсе заявила, что им с Алексом перехотелось что-то планировать и находиться в состоянии ожидания, так что о свадьбе они на время просто забыли. А уже в середине апреля жених и невеста официально расторгли помолвку и расстались.

Алекс Родригес