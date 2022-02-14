 

Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой “Холостяка” Антоном Криворотовым

14.02.2022, 15:30, Разное
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Экс-супруга лидера группировки “Ленинград” Матильда Шнурова подтвердила, что встречается со звездой седьмого сезона телешоу “Холостяк”, стоматологом Антоном Криворотовым. Влюбленные достаточно долго скрывали свой роман, но в начале этого месяца в сети стали активно писать об их романе и даже инсайдеры подтвердили эту инфомациюю для рядя журналистов.

В День святого Валентина влюбленные впервые опубликовали совместные фотографии на своих страницах в Instagram. Матильда запостила триптих из селфи с откровенными поцелуями, Антон же поделился кадром, сделанным на фоне морского пейзажа.

Happy Valentine’s, – лаконично написала Шнурова под снимками, добавив красное сердечко и ник Криворотова.

Обожаю, когда ты смеешься, – романтично написал в своем блоге стоматолог.



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