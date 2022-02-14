“Две легенды”. В сети обсуждают, как стали выглядеть 72-летняя Пугачева и 75-летняя Тарасова

“Великолепно отметили юбилей Татьяны Тарасовой. Живем дальше”, – написала она.

На фото Пугачева запечатлена стоя, наклонившись к сидящей Тарасовой. Певица, позируя перед камерой, обняла подругу.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Тарасовой 13 февраля исполнилось 75 лет.

“Молодцы, девчонки”, – прокомментировала подписчица tany.a6548.

“Две легенды. Здоровья и счастья”, – пожелала _gulnara1124_.

“Какие красивые”, – заявила allapugachevax.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019-м по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Татьяна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве (РФ).

Она мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР. В 2008 году введена в Зал славы мирового фигурного катания. Является дочерью советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова.

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