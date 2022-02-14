Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По состоянию на 14 февраля трек Nozzy Bossy также занимает 17 место в украинском чарте Apple Music Ukraine.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Контекст:
11 февраля Wellboy представил клип на конкурсную песню под названием Nozzy Bossy. По итогам нацотбора артист занял третье место.
Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.
25 июня 2021 года певец презентовал клип на дебютную песню “Гуси”, которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет