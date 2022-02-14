Nozzy Bossy. Новый трек Wellboy за два дня набрал более 1 млн просмотров и оказался в трендах YouTube

По состоянию на 14 февраля трек Nozzy Bossy также занимает 17 место в украинском чарте Apple Music Ukraine.

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Публикация от Антон Вельбои * | WELLBOY * (@a.wellboy)

Контекст:

11 февраля Wellboy представил клип на конкурсную песню под названием Nozzy Bossy. По итогам нацотбора артист занял третье место.

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на дебютную песню “Гуси”, которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

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