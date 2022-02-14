Больше любви, меньше драмы: в чем духовный смысл февральского полнолуния для каждого знака зодиака

16 февраля ожидается полнолуние в знаке Льва. Это означает, что на первый план выйдут темы любви и творчества. Мы почувствуем прилив сил и энергии. Появится вдохновение для реализации масштабных проектов, захочется распрощаться с одиночеством и погрузиться в романтику.

Благоприятное соединение ожидается между планетами Уран и Юпитер. Это означает, что нас могут озарить новые идеи. Соединение Венеры и Марса даст возможность почувствовать почву под ногами и принять новые романтические отношения.

Смысл февральского полнолуния заключается в том, чтобы следовать голосу интуиции, прислушиваться к тому, что говорит сердце. Должно быть больше любви и меньше драмы.

Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот период для представителей всех знаков зодиака.

Овен

Вам захочется открыться своим близким. Возможно, вы решитесь на своего рода исповедь. Это хорошая идея. Ваша откровенность поможет наладить отношения с близкими.

Соединение Венеры и Марса отразится на вашей карьере: на работе вы окажетесь в центре внимания. Постарайтесь сделать так, чтобы это произошло по какому-нибудь хорошему поводу.

Телец

Вы осознаете необходимость найти оптимальный баланс между работой и личной жизнью. У вас это непременно получится, но при условии, что вы покинете зону комфорта. А все из-за того, что Венера и Марс образуют соединение в вашем девятом Доме, отвечающем за приключения. Отправляйтесь навстречу новым эмоциям и впечатлениям.

Близнецы

Вы устанете от общения. У вас возникнет желание где-нибудь уединиться и минимизировать контакты. Это хорошая идея, потому что нужно думать о собственном комфорте.

В личной жизни у вас есть прекрасная возможность вывести отношения с партнером на качественно новый уровень. Вы сблизитесь в эмоциональном плане, что благоприятно отразится на вашем союзе в целом.

Рак

Согласно пронозу, полнолуние пройдет в вашем втором Доме, который отвечает за финансы. Это означает, что вы озадачитесь вопросами о том, как начать больше зарабатывать, продвинуться по карьерной лестнице, получить повышение или прибавку к зарплате и т. д.

В личной жизни воцарятся полная идиллия и гармония.

Лев

Поскольку полнолуние будет в вашем знаке, то именно вы будете в эпицентре событий. Ожидаются глобальные перемены. Не исключено, что вы закончите одну главу, чтобы начать другую.

Вам следует научиться отстаивать личные границы и не позволять посторонним людям вторгаться в ваше личное пространство.

Дева

Полнолуние попадает в ваш Дом духовности, двенадцатый по счету, а это означает, что у вас появится желание взять тайм-аут и отдохнуть. Используйте этот период для переосмысления и для построения планов на будущее.

В любовных отношениях придется грамотно расставить приоритеты, постараться найти баланс между карьерой и личной жизнью.

Весы

На первый план выйдет социальная активность. Сейчас вам нужно быть командным игроком. Только так вы достигнете успеха. Используйте предстоящее полнолуние для того, чтобы наладить контакт с окружающими, особенно с коллегами.

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В личной жизни вам придется отстаивать благополучие своей семьи, чтобы никто посторонний не разрушил идиллию.

Скорпион

Полнолуние пройдет через ваш десятый Дом, отвечающий за карьеру, а это означает, что у вас появится желание заявить о себе на работе. Вы будете проявлять трудолюбие, что начальство просто не сможет не оценить по достоинству.

В данный период постарайтесь быть максимально честны и с собой, и с окружающими.

Стрелец

Вам захочется еще больше приключений. Не бойтесь отправляться навстречу неизведанному. Если будете заниматься тем, что вам нравится, судьба предоставит вам шанс значительно улучшить свое материальное положение.

Козерог

Вы не побоитесь показать свою уязвимость в отношениях, поэтому близкие узнают вас совсем с другой стороны. Они будут приятно удивлены. Вам удастся донести свою точку зрения до окружающих. Не сомневайтесь в том, что вас поймут правильно.

Водолей

В приоритете будут отношения с окружающими, особенно с близкими. Вы почувствуете готовность к компромиссам. Прислушивайтесь к голосу интуиции – она вас не подведет.

Рыбы

Вы можете осознать необходимость смены режима и распорядка дня. Могут измениться некоторые ваши привычки. Это пойдет только на пользу.

Поскольку Венера и Марс объединяются в вашем одиннадцатом Доме социальных связей, вы точно сможете рассчитывать на помощь друзей.