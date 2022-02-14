 

Центробанк потребует от банков конвертировать в юань все валютные вклады россиян

14.02.2022, 15:11, Разное
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в качестве защитной меры для дедолларизации экономики и сохранения вкладов граждан было принято постановление, обязывающее российские банки перевести все валютные вклады в китайские юани.

«Не исключено, что против России могут ввести новые санкции, в этом случае мы можем столкнуться с заморозкой валютных вкладов. Поэтому мы оперативно связались с китайскими коллегами и нашли возможность сохранить деньги вкладчиков», – заявила глава ЦБ.

Средства вкладчиков будут переведены из евро, долларов и других валют в юани в автоматическом режиме, однако для получения их наличными гражданам придётся подтвердить свою личность.

«Возможно, будет немного неудобно, но для прохождения верификации вкладчикам придётся съездить в Китай и явиться с документами в отделение банка-партнёра. Для удобства россиян наши китайские друзья пообещали увеличить количество отделений банков в приграничных регионах страны», – уточнила Набиуллина.

Она добавила, что до конца года свои офисы в Москве и Владивостоке откроет Центробанк Китая, а к 2025 году Россия и КНР создадут единый центральный банк с единой валютой. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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