 

Коллеги Евгении Брик устроили веселые поминки по ней

14.02.2022, 15:06, Разное
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Мария Миронова и Ирина Розанова устроили так называемые веселые поминки по Евгении Брик. Они собрались вместе, чтобы вспомнить совместную работу с актрисой.
Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни в США, где проживала с семьей. Последние два года она боролась с онкологией, но не хотела, чтобы кто-то знал об этом. Новость о ее кончине повергла в шок коллег по цеху и поклонников. Ирина Розанова вспомнила, как играла вместе с Брик в «Садовом кольце». Она решила собраться вместе с коллегами, чтобы устроить поминки по покойной актрисе.

На фото все актеры улыбаются, но сквозь слезы. Не все подписчики Розановой поняли, как можно веселиться на поминках, ведь человека больше нет. Сама же актриса написала, что на снимке собралась «худшая компания», чтобы скорбеть. В то же время все коллеги вспомнили Брик. По словам Розановой, на фото она также присутствует, но незримо. Компания друзей решила встретиться и вспомнить Брик так, как понравилось бы ей с самой.

Подписчики Розановой отметили, что о смерти нельзя говорить с улыбкой на лице. Другие посчитали идею актрисы хорошей. Брик, возможно, приятно наблюдать за друзьями с небес, пишет портал Newinform.

Актриса скончалась в Лос-Анджелесе 10 января. У нее остались муж, дочь, сестра и мама, пишет портал «Слово и дело».



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