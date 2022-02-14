Мнение: Психическая атака?

МОК отказался проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Из-за Камилы Валиевой. МОК сделал заявление:

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсмена, было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения медалью в командном зачете по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительный тест на допинг, но чье нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено».

Странное заявление на фоне решения Спортивного арбитража, который не стал отстранять Камилу Валиеву от участия в Олимпиаде.

Вся эта мутная история становится похожа на психическую атаку на Камилу Валиеву. Что бы у девушки сдали нервы и она провалила выступление личных соревнованиях женщин по одиночному фигурному катании. Но надеюсь, что не провалит. Потому что очевидно, что на сегодня Камила – это космос.

На снимке: Камила Валеева, фотография отсюда

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