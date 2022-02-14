Объем несырьевого экспорта из РФ в прошлом году вырос на 37%

Объемы несырьевого неэнергетического российского экспорта возросли по итогам 2021 года на 37% по сравнению с показателями 2020 года, сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Несырьевой неэнергетический экспорт в этом году каждый месяц бьет рекорды, а в декабре установил исторический максимум и составил 22,8 млрд долларов. По итогам всего 2021 года он достиг показателя в 193 млрд долларов, что на 37% больше, чем в 2020 году. Темп роста российского несырьевого неэнергетического экспорта также остается выше темпа роста мировой торговли», – приводит слова Никишиной ТАСС.

Она пояснила, что в 2021 году был зафиксирован устойчивый рост экспорта, он составил порядка 492 млрд долларов, это почти повторяет рекордный уровень 2014 года.

«В структуре экспорта несырьевые товары стабильно превышают сырье, в этом году их доля составляет около 64%», – отметила руководитель РЭЦ.

По данным центра, главными статьями экспорта были металлопродукция (доля 25,6%), химические товары (19,6%), продукция машиностроения (19,1%) и продовольствие (17,7%).

Из-за введения новых мощностей вырос экспорт фармацевтической продукции, полимеров и древесных плит. Главными потребителями российского экспорта являются Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.