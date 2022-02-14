Мнение: Рост цен при Сталине

Читатели пишут, что за 12 лет сталинской индустриализации уровень жизни населения упал примерно втрое — цены выросли в 15 раз, а зарплаты — только в 5 раз. С высоты птичьего полёта картина понятна — индустриализация проводилась путём выжимания досуха советских крестьян, которыми Сталин решил пожертвовать ради выполнения своих экономических целей. Однако в комментариях привели детали — конкретные цифры сталинской эпохи, которые лично для меня оказались новыми. Цитирую фрагменты дискуссии:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/pochemu-sovetskaia-pechat-ne-stala-svobodnoi-61ff8a143dc4d83a2bbd8f87?comment-request=1#comment_1086884244

Андрей Исаев. Действительно, продукты и товары все 30-е гг. дорожали. С 1928 по 1940 цены изменились так:

— хлеб ржаной (1 кг) подорожал с 10 коп. до 1 руб.

— хлеб пшеничный (1 кг) подорожал 20 коп. до 1 р. 70 к.

— говядина подорожало с 1 руб. до 15 руб.

— масло сливочное подорожало с 2 руб до 25 руб.

— масло растительное подорожало с 50 коп до 13 р. 50 к.

— сахарный песок подорожал с 40 коп до 5 р. 70 к.

— яйца столовые (дес.) подорожали с 40 коп. до 6 р. 50 к.

— молоко (1 л) подорожало с 15 коп. до 2 руб.

Цены выросли в среднем в 15 раз, тогда как средняя зарплата с 1928 по 1940 г. лишь в 5 раз – с 70 до 350 руб. Уровень жизни упал втрое.

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После войны, 16 сентября 1946 года, нормированные цены повысили в среднем в 3 раза по сравнению с довоенными. И только с 1948 года началось их снижение. В целом же за годы правления Сталина (1928-1953) средняя зарплата выросла в 9 раз, а цены в 10-12 раз. За 25 сталинских лет и без того низкий уровень жизни советских людей снизился еще минимум на 20-30 процентов.

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Помните, какие цены были в коммерческом ресторане в “Месте встречи изменить нельзя”? На 100 выданных каждому оперативнику рублей там можно было, по словам Жеглова, купить чашку кофе, рюмку сухого вина и бутылку лимонада (правда, в романе “Эра милосердия” Шарапов берет не чашку кофе, а лимонный пунш за 56 рублей). При средней зарплате в 450 рублей на 1945 год рядовой советский человек и не помышлял посетить такой коммерческий ресторан.

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/pochemu-sovetskaia-pechat-ne-stala-svobodnoi-61ff8a143dc4d83a2bbd8f87?comment-request=1#comment_1086916394

Андрей Исаев. Послевоенное снижение цен основывалось ещё на одном финансовом трюке. Например, в 1950 году цены были снижены на 10-20%. А вот что писала в том же 1950 году в Совет по делам колхозов колхозница И.П. Рохманова из колхоза им. Дзержинского Мойловского сельсовета Хвастовичского района Калужской области:

«Пятый год мы живем в мире и с каждым годом все труднее… Госналоги все больше… Если в 1949 я уплатила 375 руб. и сдала 40 кг мяса, то в 1950 – 550 руб. и 44 кг мяса. А всего скота – коза да маленький поросенок. Денег не видим, так как на трудодни ничего не выдают. Живем лишь на своей картошке вдвоем с дочерью, а у кого семья большая, дети пухнут с голода».

То есть, цены были снижены на 10-20%, и одновременно денежные и натуральные налоги на колхозников (они тогда составляли 2/3 населения) тоже выросли на 10-20%. Совпадение? Не думаю. Потерял что-то бюджет от такого снижения цен? Навряд ли.

Олег Волк-Леонович. Письмо колхозников в редакцию газеты «Социалистическое земледелие» (апрель 1952):

«Вы, наверное, знаете положение в нашем районе, оно во всех колхозах очень и очень плохое. Колхозники на трудодни ничего не получают, а если и получают, то по нескольку грамм. В колхозе сеять нечего, семян нет, а из рабочей силы остались одни старики, а молодые разбежались кто куда, и работать совсем некому, скот кормить нечем, кормов нет, и он гибнет.

Настроение у колхозников очень плохое. Те, которые ещё остались, стремятся тоже куда-нибудь бежать, так как на трудодни уже несколько лет почти ничего не получают. Что было в хозяйстве, всё прожили, все ждали что-нибудь лучшее, но из года в год на трудодни ничего не приходится.

Мы читаем газету, там пишут, что в некоторых колхозах живут хорошо, мы не знаем, правда это или врут, но мы хорошего ничего не видим и работаем даром и дожили до того, что дальше жить невозможно. Придётся нам, наверное, бежать. Мы обращаемся в редакцию газеты с тем, чтобы выехали к нам в район и побывали у колхозников, посмотрели, как они живут и сообщили бы это все товарищу Сталину и попросили бы его, чтобы оказали нам какую-нибудь помощь, хотя бы дали возможность получать на трудодни немного хлеба».

Из выступления первого секретаря ЦК КПБ Патоличева на пленуме ЦК КПБ:

«Заглянем немного в историю. В 1945 году на трудодень колхозники восточных областей получали 400 граммов хлеба, в 1946 году – 300 граммов. В результате на пост секретаря ЦК приехал тов. Гусаров. В 1947 году было выдано колхозникам 500 граммов, в 1948 году – 570 граммов, в 1949 году – 400 граммов. Руководство было заменено. Приехал тов. Патоличев. В 1950-1951 годах выдавалось по 600 граммов, в 1952 году – 1 кг…».