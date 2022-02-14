 

Стали известны регионы России с самым высоким качеством жизни граждан

14.02.2022, 14:48, Разное
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Центральные регионы России оказались в числе лидеров страны по уровню качества жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования российских специалистов, в рамках которого учитывались уровень доходов и занятости, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация и другие факторы.

Первое место заняла Москва, набравшая 81,352 балла. За ней следует Санкт-Петербург с результатом 80,241 балла, а замыкает тройку лидеров Московская область с 75,858 балла. Напротив, аутсайдерами рейтинга оказались Тува с 19,105 балла, Карачево-Черкессия (25,542 балла) и Еврейская автономная область с результатом 28,940 балла, сообщает Vse42.ru.



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