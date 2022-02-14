 

Россияне хотят пойти на свидание с Марией Цветаевой, а россиянки – с Сергеем Есениным

14.02.2022, 14:48, Разное
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Российские женщины отметили, что самым желанным спутником является Сергей Есенин – сорок процентов респонденток хотели бы отправиться с ним на свидание. На втором месте идет Эмар Хайям с результатом в 32%. На третьем – культовый писатель ХХ века Михаил Булгаков, а замыкают пятерку лидеров Александр Пушкин и Александр Дюма. Помимо этого топ-10 оказались Уильям Шекспир, Жюль Верн, Артур Конан Дойл, а также Владимир Маяковский.

Если говорить про современных писателей, то девушки хотели бы провести свидание с Пауло Коэльо, на второй строчке мастер остросюжетного романа Стивен Кинг, на третьей – создатель исторических детективов Борис Акунин.

Что касается мужчин, то они выбрали Марину Цветаеву и отдали за нее 35% голосов. На втором месте Анна Ахматова (28%), на третьем – Агата Кристи, далее идут Агния Барто и Мэри Шелли.

На первом месте в рейтинге самых привлекательных компаньонок среди современных поэтесс и писательниц — автор многочисленных детективных произведений Александра Маринина (19%), на втором — создательница самого известного волшебного мира Джоан Роулинг (18%).

По итогам проведенного исследования оказалось, что на свидание с представителем творческой профессии готовы отправиться 90% мужчин и 82% женщин. При этом стоит заметить, что женщины чаще мужчины не хотели бы пойти на свидание с творческими личностями.

В исследовании поучаствовало более 8300 россиян старше 16 лет. Среди участников опроса оказалось 62% мужчин и 38% женщин, наибольшее число респондентов составили пользователи в возрасте от 21 до 45 лет.



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