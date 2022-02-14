 

Общественное попросило ГПСУ проверить информацию о том, что Алина Паш подделала документы о пересечении границы с Крымом

14.02.2022, 14:40, Новости дня
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Заявление опубликовано на сайте Общественного.

“Общественное не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе “Евровидение” с победительницей национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов”, – подчеркнули в сообщении.

Вещатель сообщил, что обращался в ГПСУ и получил отказ в предоставлении информации о пересечении границы с Крымом Алиной Паш, “поскольку эти данные являются конфиденциальными”. Основанием для 

“Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия в нацотборе”, – отметили в заявлении.

Стерненко сегодня сообщил, что у него есть основания утверждать, что справка, обнародованная командой Алины Паш, поддельная.

“Из собственных источников в Госпогранслужбе Украины и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015-го, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта”, – заявил активист.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. 

Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляется пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта “Миротворец” за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс “Евровидение 2022” с композицией “Тіні забутих предків”, набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ “Чаплинка” 11-го и 13 августа 2015 года.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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