Монастырский: Если какой-то “гиркин” попытается захватить админздания – он будет расстрелян без предупреждений

“300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей каждый день несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для спокойствия украинцев. Мы верим в наши Вооруженные силы. Они вместе с дипломатами и разведчиками обеспечивают внешнюю безопасность Украины. А мы в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений наподобие тех, что были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке”, – сказал министр.

Он призвал граждан не паниковать и продолжать выполнять свою работу.

“Повторения Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то “гиркин” попытается захватить админздания – он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний! Чем каждый из вас может сейчас помочь? Во-первых – сохраняйте покой. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день для того, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия. Уважаемые граждане, Украина сильная и единая! Все будет хорошо! Слава Украине!” – резюмировал Монастырский.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

—