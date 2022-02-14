 

“Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильно”. Сын звезды “Дизель Шоу” Крутоголова в Италии попал в аварию

14.02.2022, 14:39, Новости дня
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“Вынужден сообщить, что Лев попал в аварию во время субботних отборочных гонок на трассе SouthGarda в Италии. Одного из гонщиков развернуло против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся. Дежурная бригада скорой помощи доставила его сначала в ближайшую клинику, а потом на вертолете перевезли в большую больницу. Его состояние стабильно, температура не повышалась, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов. Двое суток он провел в палате интенсивной терапии. Сейчас его переводят в обычную палату, поэтому я уже могу об этом писать, ибо ранее было не до этого. Больше всего нервов досталось моей жене, Кате, которая была и продолжает быть с ним там”, – написал артист.

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Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano)

Контекст:

Крутоголов вместе с женой Екатериной воспитывают двух сыновей – Льва (2010) и Максима (2019). Лев – чемпион Украины 2017 года по картингу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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