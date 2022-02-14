Избегать нюдовой помады после 40, выбирать более теплый тон тональной основы после 60: как ухаживать за кожей и пользоваться макияжем в разном возрасте

Наше отношение к уходу за кожей с годами должно меняться, поскольку меняется структура кожи. Однако достижение определенного возраста ни в коем случае не является признаком того, что вам нужно отказаться от макияжа. Следует просто немного изменить свои привычки, чтобы получать максимум пользы для своих новых потребностей. Кожа в 20 лет имеет совсем другие потребности, чем кожа в 40. Шафран Хьюз, визажист из британской компании False Eyelashes, собрала лучшие советы о том, как следует менять свои бьюти-привычки с течением времени.

Когда вам 20+ лет

Хьюз говорит, что в 20 лет нужно установить правильный режим ухода за кожей, который станет основой и который вы будете применять ежедневно в течение многих лет. Шафран объясняет это так: «Режим поможет вам сохранить кожу сияющей в течение всей жизни и каждый раз создавать безупречную основу для макияжа. После 20 лет слой дермы вырабатывает всего на 1 % меньше коллагена каждый год. Это естественная часть процесса старения. Кожа в 20 лет все еще достаточно эластичная и сияющая. Благодаря этому у нас есть возможность больше исследовать цвета, формулы и типы продуктов для макияжа».

Хьюз советует умываться два раза в день мягким очищающим средством, увлажнять кожу кремами, пить много воды и наносить солнцезащитный крем ежедневно, вне зависимости от сезона.

Что касается макияжа, 20 лет — это в буквальном смысле время сиять. Шафран рекомендует подчеркнуть естественную красоту сиянием хайлайтера, наносить яркие и смелые цвета и выбирать полупрозрачное покрытие, чтобы не скрывать свои румяные щеки. Шафран говорит: «С накладными и наращенными ресницами будьте осторожнее, не выбирайте слишком густые варианты, так как это может вас состарить. Они должны быть натуральными и легкими».

Возраст 30+

Хьюз отмечает, что в 30 лет вы, возможно, впервые заметите, что стареете, посмотрев на себя в зеркале. Это происходит из-за снижения выработки коллагена и эластина, которое обычно начинается в течение этого десятилетия нашей жизни. «Отношения, семья и работа часто мешают уделять больше времени уходу за собой», — добавляет она.

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Чтобы сэкономить время, Шафран рекомендует выбирать продукты «два в одном», такие как увлажняющие средства с SPF. Она говорит: «Может возникнуть соблазн нанести больше косметики на лицо, чтобы скрыть признаки старения. Не делайте этого. Выбирайте легкие консилеры и тональные основы, которые не будут скатываться».

Несмотря на то что вы не можете изменить свой тип кожи, вы можете изменить внешний вид с помощью коррекции. Сделайте кожу под глазами ярче, смешав белый консилер с консилером своего оттенка кожи, и используйте бронзирующую пудру, чтобы подчеркнуть очертания лица и придать ему скульптурный вид.

Возраст 40+. Макияж и уход

Шафран говорит, что важно уделять больше внимания продуктам, которые мы используем после 40. Но это совсем не значит, что следует отказываться от декоративной косметики только потому, что мы достигли определенного возраста.

Хьюз продолжает: «Индустрия красоты сильно привязана именно к старению после 40 лет, что я считаю несправедливым, поскольку у красоты нет возраста. Тот факт, что вам за 40, не означает, что вы должны отказаться от подводки для глаз, цветных теней для век и губной помады. Вам просто нужно изменить технику и выбрать правильные продукты».

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Какую косметику следует использовать? Шафран рекомендует избегать оттенков губной помады, которые выглядят нелепо и подчеркивают морщины. Обычно это матовые и нюдовые тона. Вместо них выбирайте прозрачные цвета с блеском, которые подчеркнут форму губ.

Хьюз продолжает: «Не отказывайтесь от подводки полностью, а откорректируйте технику нанесения, чтобы вырисовывать маленькое «крыло» на внешней трети линии роста ресниц вместо толстой черной линии, которая может сделать ваши глаза темными и тусклыми. Выберите более подходящий цвет теней для вашего возраста. Не используйте ярко-голубой — отдайте предпочтение мерцающим розовым и золотым оттенкам. Продолжайте регулярно ухаживать за кожей».

Уход и макияж в возрасте 50+

В 50 лет мы увидим, как наши губы меняют форму. Шафран говорит, что начнут редеть волосы, из-за чего брови станут тоньше. Она советует: «Избегайте сравнения того, как вы выглядите сейчас, с тем, как выглядели раньше. Вы можете бороться с некоторыми изменениями, по крайней мере, визуально. Верните губам пухлую форму с помощью карандаша для губ. Сверху нанесите красивый оттеночный бальзам, чтобы сделать их четкими, блестящими и увлажненными».

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Что касается бровей, Хьюз рекомендует купить хороший карандаш, которым вы сможете имитировать волоски штрихами, чтобы заполнить пробелы. Она говорит: «Не пытайтесь скрыть свои морщины с помощью густой основы и консилера, вместо этого найдите в них красоту. Выровняйте тон кожи легким консилером только вокруг внутренних уголков глаз и под ними, чтобы избавиться от темных кругов и осветлить кожу. Используйте легкий увлажняющий крем в качестве основы под макияж, чтобы придать лицу сияние».

Особенности макияжа и ухода после 60

«Вы можете наносить макияж в любом возрасте, и не позволяйте никому говорить вам иначе!» — говорит Шафран.

После 60 лет нужно делать все возможное, чтобы избежать пигментации и сухости. Хьюз говорит: «Зрелая кожа может казаться сухой, приобретать неровный тон и терять эластичность, поэтому нужно иметь представление о правильных продуктах для макияжа и методах их использования, чтобы они хорошо ложились и равномерно сливались с кожей».

Что же это за продукты и методы? Во-первых, это средства с SPF, которые нельзя переставать использовать ни после 40, ни после 80 лет. Шафран советует: «Обязательно наносите их каждый день, чтобы избежать повреждений чувствительной кожи, а также темных пятен. Если вы хотите нанести тональный крем и консилер, выберите тон теплее, чем ваш естественный. Подбирайте невесомые, увлажняющие формулы».

Во-вторых, никогда не используйте сухие румяна после 60. Вместо этого выбирайте кремовые, которые придают естественное сияние. Ваши ресницы также могут заметно поредеть, но эту проблему поможет исправить небольшое количество туши.