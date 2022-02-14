Скандалы: Губернаторов прогонят через «красный» фильтр

Согласования кандидатов на посты глав регионов задерживаются из-за неуверенности в их способности победить в первом туре потенциальных конкурентов из КПРФ

Одной из причин задержки согласования кандидатов на посты глав ряда регионов стала неуверенность Кремля в их способности победить в первом туре потенциальных конкурентов из КПРФ. В «красный» пояс рискует войти даже такой традиционно лояльный Кремлю субъект, как Свердловская область. Политические риски усиливает растущее число бунтующих муниципалитетов, диктующих губернаторам свои правила игры.

В 2022 году состоятся прямые выборы глав 14 российских регионов. Несмотря на то что до старта кампании осталось лишь несколько месяцев, полную процедуру согласования (предусматривающую не только одобрение со стороны силовиков, Правительства РФ, Администрации президента, но и встречу с главой государства) прошли лишь трое будущих кандидатов. Ещё в октябре 2021 года Владимир Путин подписал указы о назначении врио глав Владимирской, Тамбовской и Ярославской областей соответственно Александра Авдеева, Максима Егорова и Михаила Евраева. Принятию решения предшествовал личный разговор Путина с каждым претендентом.

Главы остальных регионов разворачивают работу предвыборных штабов, будучи готовыми в любой момент как начать подготовку к аудиенции с президентом, так и сдать дела преемнику.

Эксперты отмечают, что наиболее неопределённая ситуация складывается с согласованием глав Томской области Сергея Жвачкина и Удмуртии Александра Бречалова. Первый из них – традиционный аутсайдер губернаторских рейтингов, его смена считается практически решённым вопросом. Второй за годы работы не смог консолидировать местные элиты и стал объектом для критики со стороны СМИ, часть из которых связана с АП. Ещё осенью 2021 года Бречалов пытался попасть на приём к руководителю АП Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко, чтобы обсудить вопрос о своём выдвижении на очередной срок, но не смог этого сделать .

В случае с каждым из оставшихся губернаторов набор оснований для взятой Москвой паузы свой. По данным источника «Октагона», одной из наиболее важных причин стала необходимость анализа на предвыборных территориях рейтинга КПРФ и способности губернаторских команд победить конкурента от компартии в первом туре. Особое внимание обращается на наличие значимых конфликтов в муниципалитетах и рисков победы КПРФ в совмещённых с губернаторскими местных кампаниях.

Для некоторых глав сильные позиции на их территориях коммунистов вряд ли будут помехой. Например, в Марий Эл КПРФ на выборах в Госдуму получила один из максимальных результатов по стране – 36,3 процента. Однако глава республики Александр Евстифеев занимает в регионе крепкие позиции и находится на хорошем счету у Кремля. На состоявшейся в сентябре 2021 года встрече губернатора с президентом Путин сказал:

«У вас действительно ситуация развивается в республике в целом хорошо, хорошие показатели по основным направлениям работы: и инвестиции в основной капитал увеличиваются, стройка на очень хорошем уровне, а стройка, как известно, тянет за собой многие другие секторы и решает вопросы обеспечения жильём людей. Есть и другие показатели, которые характеризуют качество работы вашей команды».

В то же время в ряде регионов, где «красная» угроза не настолько очевидна, коммунисты в ходе выборов могут создать для кандидатов от «Единой России» серьёзные проблемы. Это в первую очередь исторически комфортные для КПРФ Кировская и Рязанская области, а также Карелия, где, помимо коммунистов, на выборах прошлого года успешно выступила партия «Яблоко». По одной из версий, глава Карелии Артур Парфенчиков может отказаться от выдвижения на очередной срок. По мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова, на этих территориях кандидаты в губернаторы от КПРФ получат, вероятно, более 20 процентов голосов.

Но наиболее тревожная ситуация складывается в Свердловской области, где КПРФ на выборах в 2021 году получила 21,3 процента голосов.

По данным источников «Октагона», анализировавшие ситуацию в регионе представители АП пришли к выводу о высоких стартовых позициях потенциального кандидата в губернаторы от КПРФ, лидера местных коммунистов Александра Ивачёва. В подготовленных ими аналитических записках в качестве одного из сценариев рассматривается возможность его выхода во второй тур голосования вместе с главой региона Евгением Куйвашевым. Такую угрозу рассматривают как реальную и в штабе действующего губернатора.

Дмитрий Орлов согласен с мнением администраторов свердловских выборов.

– Вероятность выхода Ивачёва во второй тур на губернаторских выборах в Свердловской области при условии выдвижения Куйвашева я бы оценил примерно в 20 процентов, – отметил в беседе с изданием эксперт.

По мнению Орлова, возможность второго тура не главный фактор, который ограничивает или откладывает поддержку Куйвашева Кремлём. Эксперт считает, что более значимым риском является победа представителей компартии на намеченных на сентябрь 2022 года выборах в муниципальные органы власти.

– Риски значительного результата КПРФ на муниципальных выборах, на мой взгляд, существенно выше. И это должны осознавать на федеральном уровне, – пояснил Орлов.

Наиболее высокая поддержка у свердловских коммунистов в Асбесте, где им принадлежит большинство мандатов. В сентябре этого года избирается новый состав местной думы. Лидер асбестовской партийной ячейки Наталья Крылова, известная организацией многочисленных акций протеста, напомнила, что на последних губернаторских выборах в 2017 году Куйвашев не смог получить на территории Асбеста большинство голосов.

– В 2017 году на территории Асбеста Евгений Куйвашев получил 45 процентов, а кандидат от КПРФ Алексей Парфёнов – 25 процентов. Если бы такие результаты были по всей области, то был бы второй тур, – рассказала Крылова.

Оппонент Крыловой уточняет, что «красная» угроза заставила объединиться на местных выборах все противостоящие КПРФ силы. Сама Крылова подчеркнула, что хорошей тренировкой для свердловских коммунистов стали прошедшие в 2021 году выборы в Госдуму, на которых она выдвигалась кандидатом в депутаты.

«Мы провели обширную работу на местах. Зашли в каждую деревню, научили людей подавать в суд иски по защите своих прав, писать жалобы в Госжилинспекцию, познакомились со старшими по домам. Если ЦК КПРФ и обком партии примут такое решение, мы перенесём накопленный опыт в другие города области», — Наталья Крылова, лидер отделения КПРФ в Асбесте

Губернаторская команда практически потеряла контроль за соседним Белоярским районом. Муниципальные депутаты отказались включать представителя главы региона в состав комиссии по подбору кандидатов на пост главы города, а спикер местной думы писал на Куйвашева жалобу в адрес полпреда.

В числе других областных муниципалитетов с оппозиционными настроениями и политическими конфликтами – Богданович, Сухой Лог, Реж, Малышево, Первоуральск, Качканар. В последние дни отвечающий за внутреннюю политику вице-губернатор Олег Чемезов посетил многие из бунтующих территорий. Однако в большинстве случаев он не смог консолидировать местные элиты.

Близкий к губернаторской команде источник также отмечает, что позиции коммунистов может усилить поддержка со стороны бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Особенно актуальной она будет в случае второго тура. Собеседник «Октагона» отметил, что в региональном штабе разработано несколько планов по противодействию коммунистам. Однако они начнут реализовываться только после окончательного согласования Евгения Куйвашева в качестве кандидата в губернаторы.

Константин Джултаев