 

Медики не планируют выписывать госпитализированного с коронавирусом Жириновского

14.02.2022, 14:20, Разное
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Политика Владимира Жириновского пока никто не собирается выписывать из больницы. Он все еще проходит лечение от коронавируса в ЦКБ.
Лидер ЛДПР продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Медики лечат Владимира Жириновского, поэтому о выписке речь не ведется. В Минздраве называют состояние политика стабильным. В то же время другие источники сообщают, что в головном мозге у Жириновского обнаружены различные воспалительные процессы.

Жириновский попал в ЦКБ с COVID-19 2 февраля. Медики после проведения обследования обнаружили у него коронавирус. Более подробная информация о его состоянии пока не сообщается, передает портал «Политэксперт».

К слову, в данной больнице несколько дней находился и Геннадий Зюганов. На днях он хотел навестить Владимира Жириновского, но заявил, что к нему не пускают посетителей. Сам же Зюганов лег в больницу из-за повышенной температуры. Однако медики быстро стабилизировали его состояние. На вопрос о том, болеет ли политик коронавирусом, он не дал однозначный ответ.



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