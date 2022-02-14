 

В Кремле обратили внимание на перемещения украинских военных

14.02.2022, 14:13, Новости дня
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В Кремле обращают внимание на масштабные перемещения Вооруженных сил Украины в приграничной зоне с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, что приводит к нагнетанию обстановки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я еще раз хочу повторить о перемещении российских войск на территории Российской Федерации. Не менее масштабные перемещения Вооруженных сил Украины и различных подразделений, различного характера осуществляются и в приграничной зоне и на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Также представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности возвращения российских военных из Белоруссии после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, призвал не забегать вперед.

«Давайте дождемся встречи. Надеемся, что два президента также сделают заявления по итогам их переговоров», – сказал он. 

Ранее украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» недалеко от линии соприкосновения. Сообщалось, что разведка народной милиции ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников. Также представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании прибыли на Украину.



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