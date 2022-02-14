 

Тарасова резко высказалась о решении МОК не проводить награждение фигуристов

14.02.2022, 14:13, Новости дня
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала идиотским решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов во время Игр в Пекине.

«Идиотское решение. Они сами не подумали, что написали. Ну не будет награждения, но медаль-то отдадут и места у нас будут», – передает РИА «Новости» слова Тарасовой.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде. Международный олимпийский комитет объявил, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».



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