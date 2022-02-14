 

В Кремле рассказали о доработке проекта указа по сохранению традиционных ценностей

14.02.2022, 14:12, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что проект Основ госполитики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей вызвал критику многих деятелей культуры, он будет дорабатываться.

«Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, если можно это назвать отраслью, но многие деятели культуры выступили с очень серьезной обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что работа будет продолжена над документом», – цитирует его РИА «Новости».

Песков добавил, что ориентировочно в середине марта состоится заседание президентского совета по культуре.

«Деятели искусства, которые участвуют в этом совете, конечно же, если они это пожелают, если посчитают целесообразным, смогут высказать свои опасения, свои идеи и конструктивные предложения на этом мероприятии непосредственно в общении с главой государства», – отметил представитель Кремля.

Ранее Минкультуры приостановило общественные обсуждение проекта указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В сообщении ведомства говорится, что приостановка обсуждения нужна для разработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков.

Сообщается, что проект был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева во взаимодействии с экспертами. В ходе общественного обсуждения к тексту документа поступило 1479 отзывов. «За» документ проголосовало 100 760 пользователей портала, а «против» – 78 928.

Проект указа прошел обсуждения на двух площадках, в частности, в Общественной палате России, с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей. При этом в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний.

Более 30 российских кинематографистов, среди которых режиссеры Федор Бондарчук, Кантемир Балагов, Александр Сокуров, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Сельянов, заслуженный артист РФ Данила Козловский, подписали обращение министру культуры РФ Ольге Любимой, выразили обеспокоенность в связи с возможностью принятия проекта указа.

В феврале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал внести упоминание веры в Бога или религиозной веры в перечень традиционных ценностей России.



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