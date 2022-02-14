Мнение: Продуктовый экспорт России, лучший траулер в мире и поставки поездов в Аргентину

1. Россия продолжает ставить новые рекорды по экспорту еды. В прошлом году наш продовольственный экспорт вырос на впечатляющие 21,6% и достиг в объёме 36 миллиардов долларов (2,7 триллиона рублей). Блогер genby пишет:

https://genby.livejournal.com/975809.html

Сейчас Россия в месяц экспортирует продовольствия больше, чем за весь 2004 год. В ноябре 2021 года экспорт продовольствия из России установил новый исторический рекорд и достиг $3,82 млрд. Причем с августа 2021 года года эта цифра не опускалась ниже $3 млрд.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции, голодный Евросоюз, нарастил импорт за год на 41%, до 4,681 миллиарда долларов. Путин первого января продлил продовольственные санкции против него еще на год, до 31 декабря. Ещё несколько лет и продовольственные санкции на Евросоюз введут не только на импорт, но и на экспорт.

Почти так же вырос импорт продуктов, которые в России не производятся, до $34,5 млрд.

По идее, надо посмотреть физические объемы. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отмечают, что мировые цены на продовольствие в 2021 году выросли на 23,1 процента в годовом исчислении.

Впрочем этот год в России был сравнительно неурожайным. Собрали всего 120,6 млн тонн зерновых. Самый низкий результат за 6 лет. Зато 2022 год грозит обновлением рекордов и урожаем за 130 млн тонн.

Соглашусь с genby, наше сельское хозяйство так быстро растёт в первую очередь потому, что в мире сейчас дефицит продовольствия. Российские фермеры используют ситуацию по максимуму — если нехватка еды в мире будет нарастать, как предрекают эксперты, объём производства продовольствия в России обещает вырасти в разы.

2. Россия умеет строить не только лучшие в мире военные корабли, но и гражданские:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/v-eto-slojno-poverit-no-trauler-postroennyi-v-rossii-stal-luchshim-v-mire-6202747ceab89631dbaf2196

Издательство Baird Maritime отобрало 300 судов из построенных в 2021 году. И среди них самым лучшим траулером-процессором года стало новое российское судно!

Это траулер “Норвежское море”, который был построен на Выборгском судостроительном заводе по проекту “Морского Инженерного бюро” КМТ01.

Заказчик – АО “Архангельский траловый флот” (входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум).

3. Россия обошла французов, выиграв крупный контракт на поставку современных электропоездов:

https://www.rbc.ru/business/20/01/2022/61e918649a794770e52d774a

«ТМХ Интернэшнл», дочерняя структура группы «Трансмашхолдинг» (ТМХ), выиграла тендер на поставку электричек «Иволга» в Аргентину, сообщила компания 20 января. «Министерство транспорта Аргентины объявило «ТМХ Интернэшнл» победителем тендера на поставку 70 электропоездов переменного тока (560 вагонов) общей стоимостью $864 млн», – говорится в релизе.

Компания уточнила, что тендер проводился в течение трех лет. За это время оценивались не только технические и экономические параметры электричек претендентов, но и соответствие тендерных предложений «современным ожиданиям пассажиров». <…>

По данным аргентинского портала Eldiarioar, российский машиностроительный холдинг в 2021 г. остался единственным участником тендера. Свои заявки на него также подавали один из крупнейших в мире машиностроительных концернов, французская Alstom и малоизвестная аргентинская компания Vemerkiper.